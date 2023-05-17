Около 175 млн рублей будет направлено тюменцам, пострадавшим от природных пожаров

175 млн рублей направят на выплаты людям, чьи дома и дачи пострадали от природных пожаров, средства в резервном фонде и бюджете есть, федеральная помощь в этом плане региону пока не нужна, заявил губернатор Моор на совещании с президентом РФ.

По словам Моора, в регионе полностью сгорело 30 жилых домов, 74 дачи и более 200 надворных построек, частично повреждены 30 домов и 31 надворная постройка.

Губернатор пояснил, что пострадали села в Тюменском и Тобольском районах, по этим муниципалитетам подписаны разные постановления. О выплатах в Тюменском районе он вместе с главой МЧС он рассказал на личной встрече с погорельцами. Второй документ также опубликован. Если с документами на сгоревшую недвижимость полный порядок - выплаты поступят в течение 3-5 дней, в противном случае вопросы решаются через суд, но тоже без излишней волокиты.

Ситуация с пожарами контролируемая, сил и средств достаточно. В Тюменской области действует 5 лесных пожаров на площади 84 га, из которых 4 на площади 83 га уже локализованы.