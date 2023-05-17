Киричук: чем больше порядка — тем меньше пожаров

Вопрос защищенности города Тюмени и его жителей от огня, а также меры по профилактике пожаров, рассмотрели депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

С начала 2023 года произошло 146 пожаров, большинство - из-за неосторожного обращения с огнем. Для предотвращения природных пожаров в прошлом и нынешнем году обновлены около 30,5 км минерализованных полос и 20 км противопожарных разрывов, ведется регулярная очистка от сухой травы и мусора мест отдыха в городских лесах, ликвидируются заросли сухой травы на площади около 85 гектаров. В рамках разъяснительной работы организуются инструктажи с жителями частного сектора, владельцами дач, информирование через СМИ и социальную рекламу. В период действия противопожарного режима проводятся рейды по фиксации нарушений установленных запретов на посещение лесов и разжигание открытого огня. Для наблюдения за городскими лесами закуплен квадрокоптер.

В городе оборудовано почти 3,6 тысячи пожарных гидрантов, два из них - на Велижанском тракте в районе мусоросортировочного завода — появились недавно. Из 167 СНТ в 74 есть противопожарные водоемы, у 68 из них есть площадки для подъезда автотранспорта. В прошлом году город выделил субсидии на водоемы в СНТ "Автомобилист" и "Изобилие", в этом году такие же объекты появятся в "Рябинушке", "Меридиане" и "Леснике".

Несмотря на принимаемые меры, в этом году в городе произошло 99 ландшафтных пожаров на площади более одной тысячи гектаров, выявлены семь нарушителей. Также составлено 50 протоколов при рейдах в СНТ и 5 в самом городе, на рассмотрении еще 12 административных протоколов. Ситуация напряженная, но контролируемая", - заявил руководитель департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских.

Депутат Юрий Дранчук поинтересовался, есть ли силы и средства для тушения городских пожаров, когда в пригороде происходят более серьезные возгорания. Докладчик ответил, что в городе работает 32-й отряд, техники достаточно, тем более что в этом году на помощь были привлечены сотрудники МЧС из других регионов.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук уточнил данные мониторинга по содержанию вредных частиц в воздухе — от пожаров город периодически накрывает смогом с начала мая. В администрации города отметили, что критического ухудшения качества воздуха не зарегистрировано.

Замглавы города Владимир Кильтау также сообщил, что город закупает программу "Лесохранитель", на трех возвышенностях установят камеры с радиусом обзора в 10 км. Они полностью перекроют Тюмень и пригород, что позволит оперативнее выявлять возгорания и тушить пожары быстрее.

Резюмируя рассмотрение вопроса, Степан Киричук напомнил, что чем больше будет порядка — тем меньше пожаров. "Лучше предотвращать, чем что-то потом делать - не допускать возгорание в сто раз важнее. Работы очень много, но предпринимаемые администрацией меры позволяют надеяться, что в нашем любимом городе все будет хорошо. Рассмотрение вопроса завершаем некой уверенностью, что в плане пожарной безопасности и профилактики пожаров будет порядок. Спасибо всем за проделанную работу! Не расслабляйтесь, усильте ее, насколько это возможно, и старайтесь не допустить беды", - обратился к представителям администрации Степан Киричук.