Школу в Березняках к июлю 2025 года возведет Тюменьтел

12:21 17 апреля 2023
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Школу на 1101 учебное место в мкр. Березняковский в Тюмени построит АО "Тюменьтел". Компания признана победителем по результатам торгов. Государственный контракт на строительство находится в стадии заключения, сообщает ГУС ТО.

Проект предполагает строительство 4-этажного здания общей площадью более 21 тыс. кв. метров. Два учебных корпуса будут объединены административным блоком, в котором разместятся обеденный зал на 550 мест с пищеблоком, 2 спортивных зала, актовый зал, книгохранилище и классы дополнительных занятий.

Срок выполнения работ в соответствии с проектом контракта — июль 2025 года.

Компания "Тюменьтел" также завершает строительство в мкр. Березняковский детского сада и ведёт строительство школы-сада в п. Московском Тюменского района.

Теги: детсады , правительство Тюменской области , строительство , школы
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