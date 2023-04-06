Тюменская область отмечена в числе лучших шефов для новых регионов РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза при докладе президенту Владимиру Путину об основных итогах по восстановлению новых регионов РФ особо отметил роль регионов-шефов в этой работе, из УрФО в этом списке оказались Свердловская и Тюменская область.

Подшефными для Тюменской области являются город Краснодон и Краснодонский район, соглашение подписал губернатор Моор в июне 2022 года. Наш регион помогает восстанавливать социально важные объекты, инфраструктуру населенных пунктов, в ЛНР работают наши врачи, учителя и другие специалисты.

"Хочу отметить работу наших регионов-шефов. Более четырёх тысяч объектов было построено и реконструировано, выделено большое количество людей. Отдельно хочу отметить успешную работу, – хотя все регионы отработали хорошо, все полпреды занимались этой работой, – но отдельно хочу выделить Ленинградскую область, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Тульскую, Тюменскую области. И отдельно, конечно, – самый большой вклад внесли, – Москва, Санкт-Петербург и Московская область", - отметил Хуснуллин.

Отдельно вице-премьер отметил полпредов Трутнева и Якушева, которые скоординировали работу регионов на Дальнем Востоке и в Уральском федеральном округе.

Большую работу по оказанию технической, транспортной, организационной, кадровой помощи провели Крым, Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Севастополем. "Могу сказать, что Ваше поручение – всей страной помогать, вместе работать – сегодня уже можно смело сказать, что оно выполнено", - резюмировал обращением к президенту свое выступление Хуснуллин.