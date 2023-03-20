В УрФО за пять лет планируют привести в порядок более 3,7 тысяч км дорог

В Уральском федеральном округе в ближайшие пять лет запланировано построить, реконструировать, капитально отремонтировать свыше 3,7 тысячи километров региональных, межмуниципальных и местных дорог, сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Полпред Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами оперативное совещание, основными его темами стали реализация плана по ремонту автодорожной сети на 2023-2027 годы и снижение аварийности на дорогах.

"Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог", – акцентировал Владимир Якушев.

До 2027 года в УрФО планируется провести реконструкцию шести участков федеральных автотрасс на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Заложены средства на строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе Югры, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с путепроводом через железнодорожные пути в Нижнем Тагиле, а также строительство путепровода через железную дорогу по дороге из Екатеринбурга в Курган. Продолжится расширение кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.