Тюменцы экспортируют лес в Афганистан

15:48 17 марта 2023
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Из Тюменской области в Афганистан экспортировано более 240 кубометров лесопродукции, сообщает Россельхознадзор. 

"Партия пиломатериалов из Тюменской области отправилась на экспорт в Афганистан. Объем экспортируемого груза составил 240 кубометров.

Специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследованы пиломатериалы на наличие карантинных вредителей. Проведены энтомологические, гельминтологические, микологические исследования. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные организмы не обнаружены", - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Теги: Афганистан , лес , экспорт
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