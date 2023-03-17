Тюменцы экспортируют лес в Афганистан

Из Тюменской области в Афганистан экспортировано более 240 кубометров лесопродукции, сообщает Россельхознадзор.

"Партия пиломатериалов из Тюменской области отправилась на экспорт в Афганистан. Объем экспортируемого груза составил 240 кубометров.

Специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследованы пиломатериалы на наличие карантинных вредителей. Проведены энтомологические, гельминтологические, микологические исследования. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные организмы не обнаружены", - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.