Тюменская область готовит к вводу 7 новых школ

В Тюменской области планируют ввести в в эксплуатацию в 2023 году 7 новых школ, сообщает информцентр правительства ТО.
Самые крупные школы, на 4200 мест, откроют в тюменских микрорайонах "Тура", "Плеханово" и "Ямальский-2".
У школы №4 в Ишиме взамен старого здания построили корпус на 600 учебных мест
В сельской местности в рамках региональной программы замены деревянных зданий к сдаче запанированы школы в селе Новотроицкое Нижетавдинского района, селе Крашенинино Упоровского района и деревне Митькинское Вагайского района.
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