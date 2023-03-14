Тюменская область готовит к вводу 7 новых школ

В Тюменской области планируют ввести в в эксплуатацию в 2023 году 7 новых школ, сообщает информцентр правительства ТО.

Самые крупные школы, на 4200 мест, откроют в тюменских микрорайонах "Тура", "Плеханово" и "Ямальский-2".

У школы №4 в Ишиме взамен старого здания построили корпус на 600 учебных мест

В сельской местности в рамках региональной программы замены деревянных зданий к сдаче запанированы школы в селе Новотроицкое Нижетавдинского района, селе Крашенинино Упоровского района и деревне Митькинское Вагайского района.