Во всех тюменских СНТ провели инвентаризацию электросетей

Организацию электроснабжения города Тюмени, в том числе обеспечение бесперебойным электроснабжением жителей, проживающих в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах, обсудили депутаты Тюменской гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В 2021-2022 годах в городе была реализована комплексная программа по обеспечению качественным и надежным электроснабжением потребителей на окраинах города и в СНТ. Проведена инвентаризация всех энергообъектов, в 189 СНТ выявлено 384 бесхозяйных объекта, большая часть из них переведена в муниципальную собственность и передана на содержание и обслуживание в энергоснабжающие организации. "Все электрохозяйство, которое сегодня находится в садоводческих товариществах, проинвентаризировано, везде найдены ответственные за его эксплуатацию. После инвентаризации и оценки состояния сетей основными задачами становятся модернизация, реконструкция и восстановление пропускной способности с учетом нагрузки, которая сложилась на данный момент", - сообщил замглавы города Владимир Кильтау.

По словам чиновника, в 2022 году выполнены работы по реконструкции и замене более чем 180 км линий электропередачи и на 212 трансформаторных подстанциях на общую сумму более 580 млн рублей, в 2023 году такие работы планируется провести на 365 объектах на сумму свыше 500 млн рублей. Об улучшении электроснабжения горожан свидетельствует сокращение отключений электричества и инцидентов на сетях: в 2022 году по вопросу отключения электроснабжения в администрацию города поступило около 10 тысяч звонков, в 2021-м - 12,5 тысячи.

"Количество инцидентов снижается, динамика по развитию и модернизации электросетевого хозяйства хорошая, ежегодно электросетевые компании вкладывают в это направление более 500 миллионов рублей. Снижение количества инцидентов — это существенный фактор, который дает нам право оценивать положительно ситуацию, в том числе работу администрации города в рамках своих компетенций", - резюмировал итоги заседания председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.