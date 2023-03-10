Более 70% школьников Тюмени пользуются "Пушкинской картой"

Пользователями "Пушкинской карты" в Тюмени являются более 70 процентов школьников, предоставляемые в рамках проекта услуги муниципальных учреждений культуры ими достаточно востребованы, сообщил глава города Руслан Кухарук по итогам совещания о реализации федерального проекта.

Оформление карты с лимитом в 5 тысяч рублей происходит через мобильное приложение "Госуслуги.Культура", ребята могут посещать спектакли, выставки, концерты, фестивали, творческие вечера и фильмы.

"Спектакли молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко" пользуются популярностью среди молодежи! Это видно по статистике продаж. Много интересных и востребованных проектов создается при объединении усилий творческих коллективов различных организаций. На совещании мы рассмотрели актуальные вопросы, связанные с их продвижением", - сообщил Кухарук.

На совещании был обговорен конкретный план действий по повышению посещаемости мероприятий, в числе предложений – проработать проекты и соотнести их со школьной программой по литературе, а также некоторые спектакли молодежного театра "Ангажемент" показывать на школьных сценах. "Это прекрасная возможность не только соприкоснуться с классикой, но и познакомиться с лучшими тюменскими актерами. Это будет мотивацией и для посещения театров", - отметил глава города и предложил желающим высказать свои идеи по реализации проекта "Пушкинская карта" изложить в комментариях под постом в своем Telegram -канале.