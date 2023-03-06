Моор: Тюменская область продолжит оказывать поддержку предприятиям АПК

3,9 млрд рублей запланировано на господдержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году, большая часть средств выделена из регионального бюджета, сообщает информационный центра правительства ТО.

"Аграрии получили хорошие результаты в 2022 году. Сегодня идет подготовка к посевным работам, и мы понимаем, что эта сфера безусловно требует государственной поддержки. Несмотря на все сложности, в бюджете мы всегда предусматриваем на это средства, сохраняя основные направления поддержки" - прокомментировал планы губернатор Александр Моор.

Для сельхозтоваропроизводителей останутся доступными все виды субсидирования:

✔️ на развитие подотраслей растениеводства и животноводства;

✔️ на развитие материально-технической базы;

✔️ на развитие мелиоративного комплекса;

✔️ на комплексное развитие сельских территорий;

✔️ процентных ставок и другие.

Вводятся и новые меры. С 2022 года самозанятым, которые ведут личное подсобное хозяйство, начнут субсидировать:

✔️ собственное производство молока;

✔️ элитное семеноводство;

✔️ производство и реализацию картофеля и овощей открытого грунта.