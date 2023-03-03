Моор обсудил с нижнетавдинцами вопросы АПК, газификации и высшего образования

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главами сельских поселений и общественниками Нижнетавдинского района, речь шла о поддержке АПК, субсидиях на газификацию для опекунов, распределению в вузах, сообщает информационный центр правительства ТО.

Глава района Валерий Борисов доложил губернатору, как развивается и чем живет муниципалитет, рассказал об основных точках роста.

"Нижнетавдинский район входит в большую агломерацию. Конечно, есть миграция из районов в город, однако у нас есть прирост населения, что позволяет активно развиваться. Основные показатели социально-экономического развития региона и района в целом - позитивные", - резюмировал итоги встречи Моор.