Моор обсудил с нижнетавдинцами вопросы АПК, газификации и высшего образования

17:32 03 марта 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главами сельских поселений и общественниками  Нижнетавдинского района, речь шла о поддержке АПК, субсидиях на газификацию для опекунов, распределению в вузах, сообщает информационный центр правительства ТО.

Глава района Валерий Борисов доложил губернатору, как развивается и чем живет муниципалитет, рассказал об основных точках роста.

"Нижнетавдинский район входит в большую агломерацию. Конечно, есть миграция из районов в город, однако у нас есть прирост населения, что позволяет активно развиваться. Основные показатели социально-экономического развития региона и района в целом - позитивные", - резюмировал итоги встречи Моор.

Теги: Александр Моор
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