На Масленице в Ялуторовске побывали 20 тысяч человек

Ялуторовскую Масленицу посетили около 20 тысяч человек, в том числе гости из Тюмени, Тобольска, Кургана, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщила об итогах праздника директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

На празднике было съедено 5 200 блинов, 3 300 порций шашлыка, 400 порций каши и 250 ухи. Выпито 2 500 стаканов чая, в том числе 346 стаканов из самого большого кованого самовара России.

В ярмарке приняли участие 30 мастеров из Ялуторовска, Ялуторовского района, Ишима, Тюмени и Новосибирска.

У Сретенской площади испекли целых 7 трехметровых блинов: классический, медовый, фаршированный, пшеничный, пряничный, блин по рецепту XVI века, а также с тюменской минеральной водой – от команды Visit Tyumen. На все это ушло 3 000 яиц, 700 л молока, 350 кг муки и 120 банок сметаны.

"Все эти цифры не могут передать то ощущение праздника и те эмоции, которые мы все испытали. Это были яркие, невероятно теплые и душевные проводы зимы. Желаю всем энергии и весеннего настроения!" - поделилась впечатлениями Мария Трофимова.