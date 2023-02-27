Тюменские власти поддерживают местных предпринимателей в реализации инвестпроектов

Центр технологических объединений в Ялуторовске выпускает цифровые системы видеонаблюдения и стремится выйти на широкий рынок, правительство региона будет поддерживать подобные инвестпроекты и помогать им в развитии", заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"К сборке первых видеокамер мы приступили в конце 2022 года. На сегодня уже выполнили первый заказ – поставили 36 уличных камер в Свердловскую область. Ведем переговоры с заказчиками из нашего региона. Сейчас у нас трудится пять человек. Потенциально готовы выпускать до 150 изделий в месяц и увеличить количество рабочих мест до двадцати", – доложил губернатору председатель "НПП "Центр технологических объединений" Дмитрий Путилов.

Важное направление развития предприятия – передача и хранение данных на территории России с использованием собственного программного обеспечения "Декабрист". Предприниматели намерены завершить разработку к марту и брендировать новый программный продукт в Ялуторовске.

Инвесторы вложили в создание производства 15 млн рублей собственных средств. Проект реализуется на базе компании "Ялуторовскагропромэнерго", которая производит современное электрощитовое оборудование, а также металлические утепленные и противопожарные двери и телекоммуникационные шкафы. По мнению генерального директора компании Азамата Копина, при строительстве различных объектов в Тюменской области необходимо шире использовать оборудование и материалы местного производства, тем более что цены на них вполне конкурентоспособны.

"Ялуторовское предприятие, выпускающее системы видеонаблюдения, – лишь один из примеров того, как в дело пошли местные инвестиции. Молодые ребята, у которых горят глаза, которые хорошо разбираются в своем деле, не пугаясь сложностей и конкуренции, с нуля наладили новое для региона высокотехнологичное производство. Главное – они разрабатывают свой IT-продукт и стремятся выйти на более широкий рынок. Такие инвестпроекты мы будем поддерживать, помогать в развитии", – отметил Александр Моор.

В 2021 и 2022 годах в Тюменской области реализован важный для региона проект "Акселератор муниципальных инвестиционных команд". Представители администраций городов и районов и местные предприниматели вместе с наставниками из числа состоявшихся бизнесменов и экспертов областной Торгово-промышленной палаты искали точки экономического роста. Эта работа позволила ускорить реализацию 278 новых проектов. Объем инвестиций составил около 19 млрд рублей. Удалось создать около 1,7 тысячи рабочих мест.