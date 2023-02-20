Ялуторовск готовится к очередным рекордам по выпечке блинов

16:00 20 февраля 2023
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С началом масленичной недели в Ялуторовске активизировались подготовка к празднованию Масленицы и репетиции по выпечке огромных блинов. 

"В Ялуторовске блины не совсем простые, они самые большие в России. Команды уже вспоминают свои навыки и оттачивают мастерство. Репетиция выпечки трехметрового блина прошла сегодня, пожелал участникам, чтобы все получилось. И первый блин не вышел комом! В воскресенье получится еще лучше", - сообщил глава города Вячеслав Смелик. 

Теги: блины , рекорд , Ялуторовск
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