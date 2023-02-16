В Тюменской области пройдут учения по подготовке к паводку

09:13 16 февраля 2023
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В Тюменской области сформирована группировка сил и средств для реагирование на возможные угрозы, связанные с половодьем, для них будут организованы тактико-специальные учения.

В сводной группе сил РСЧС 9 810 человек, 2 044 единицы автомобильной, специальной и инженерной техники, 37 единиц авиатехники, 154 плавсредства.

С 23 марта начнутся обследования 66 гидротехнических сооружений в 16 муниципалитетах региона.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением гидротехнических сооружений, в Тюменской области в 2022 году не было, напоминают в информцентре правительства ТО.

Теги: паводок , учения
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