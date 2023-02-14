Делегация Тюменской области проводит деловые встречи в Каире

11:00 14 февраля 2023
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Делегация Тюменской области работает в Каире, в программе визита - встречи с представителями министерств Египта, b2b переговоры, посещение крупнейшего нефтегазового и энергетического шоу Египта, Северной Африки и Средиземноморья - международной выставки Egypt Petroleum Show (EGYPS).

В составе тюменской делегации представители компаний "Ойл Тэк", "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех", "Тюмень прибор" и  "СГТ".

На одной из встреч замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев провел презентацию социально-экономического развития региона для представителей деловых и бизнес-кругов Египта. "Мы динамично поработали с представителями Египта в прошлом году: провели переговоры на Питерском экономическом форуме, на нашем нефтегазовом. Сегодня я рад больше рассказать о Тюменской области, о ее значении в масштабах России, о перспективах. Бизнес совместно может укрепить себя новыми интеллектуальными продуктами, которые есть и с той, и с другой стороны", - отметил Пантелеев.

 

 

Теги: Андрей Пантелеев , Египет , нефть и газ , переговоры , производство
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