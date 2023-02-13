Объём сельхозпроизводства в УрФО в 2022 году достиг 481 млрд рублей

Объём сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе по итогам 2022 года вырос практически на 17 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 481 млрд рублей, сообщает ос ссылкой на Росстат пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя итоги года, отметил, что позитивная динамика обусловлена своевременно принятым антикризисным мерам:

Прошлый год был для аграриев Уральского федерального округа и всей страны очень напряжённым. Работать пришлось в сложных экономических условиях. Но антикризисные меры, своевременно принятые федеральным правительством, укрепили отрасль, позволили оперативно решать вопросы поставок техники и запчастей, средств защиты растений. Агропромышленный комплекс со всеми сложностями справился и адаптировался к новым реалиям. Слаженная работа способствовала рекордному урожаю. Сейчас перед аграриями стоит задача сохранить положительную динамику и продолжать насыщать внутренний рынок продовольствием.

Продукция растениеводства заняла в общем объёме 49%, животноводства - 51%. Более 60% продукции произведено в сельскохозяйственных организациях; 25% - в хозяйствах населения; остальное - в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП.

Позитивную динамику продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142% к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей - на 5%, картофеля – на 3%.



По продукции животноводства индекс составил – 99%. Снизилось на 13% производство яиц. Производство молока, скота и птицы осталось на прежнем уровне.