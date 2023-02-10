В субботу в Тюмени пройдёт продовольственная ярмарка

13:00 10 февраля 2023
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Несколько ярмарочных площадок будет работать в Тюмени 11 февраля. 

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов;
- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов;
- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;
- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники.

Теги: АПК , сельхозпродукция , ярмарки
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