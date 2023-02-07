В Сладковском районе открыли обновленную участковую больницу

В Сладковском районе открылась Маслянская участковая больница после капремонта, проведенного за счет областного бюджета в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

Маслянская участковая больница обслуживает 1348 человек.

Ремонт шёл с весны 2022 года, после окончания работ возобновил работу физиокабинет, оснащенный новыми физитерапевтическими системами "Амплипульс 5" и "ИСКРА", аппаратами для электрофореза, аппаратом УВЧ. Также были закуплены новые аппараты ЭКГ, небулайзеры, отделение сестринского ухода оснащено новыми функциональными медицинскими кроватями.