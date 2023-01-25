Тревел-блогеры и "Медиаразведка" вывели тур в Тюмень в пятерку лучших в 2022 году

Сервис путешествий Туту составил рейтинг регионов, получивших самые высокие оценки в рамках проекта "Медиаразведка" в 2022 году, Тюмень в нем оказалась на третьем месте.

Рейтинг сформирован на основе отзывов, оставленных тревел-журналистами и блогерами по итогам 25 туров в 20 регионов России. Оценивалось общее впечатление от поездки с учётом того, как была организована программа, какие интересные места и экскурсии готовы предложить туристам регионы, как на объектах работают гиды и экскурсоводы. Отдельно эксперты оценивали отели, кафе и рестораны. Свои отзывы за год оставили более 150 блогеров и журналистов. Оценки ставились по десятибалльной шкале, баллы от 9 и выше в 2022 году получили 15 туров.

Лидером рейтинга стал тур в Хакасию, которому журналисты и блогеры поставили 9,8 балла из 10 возможных. На втором месте декабрьский тур в Мурманскую область (9,6 балла). Третье место разделили Воронежская область и Тюменская область. Туры в эти два региона получили оценки 9,5 баллов. Самые высокие баллы в нашем регионе получили музей семьи императора Николая II в Тобольске (9,8), термальный комплекс "ЛетоЛето" (9,8) и экскурсия "Тобольский кремль — жемчужина Сибири" (9,6).