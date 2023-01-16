Жители тюменских сел, получив доступ к интернету, активно качают трафик

Почти 40 ТБ трафика в совокупности скачали жители пяти самых активных поселков Тюменской области. Рейтинг востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа за 2022 год предоставил национальный провайдер "Ростелеком". Выход в интернет для жителей отдаленных населенных пунктов компания организовала в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Итоги активности в интернете подведены среди поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек.

В топ-5 вошли малые населенные пункты в Заводоуковском, Нижнетавдинском и Ярковском районах. Лидерами тройки стали жители поселка Усть-Тавда (Ярковский район) с численностью населения 405 жителей. Их совокупный трафик за год составил 10 ТБ. Этот показатель эквивалентен 2 500 скачанным фильмам в HD-качестве. Серебро взял поселок Торгили (Нижнетавдинский район), жители которого насерфили 9 ТБ информации. Третье место присвоено поселку Лесной (Заводоуковский район) с годовым трафиком в 8 ТБ. Четвертое и пятое место разделили между собой село Шестаково Заводоуковского района и село Новотроицкое Нижнетавдинского района. Жителям этих населенных пунктов удалось нагуглить 7 ТБ и почти 6 ТБ информации соответственно.

Местные жители инетернету рады. Глава Шестаковской сельской администрации Заводоуковского района Вера Абышева рассказывает, что опора установлена в центре поселка, рядом с клубом и библиотекой, что очень удобно, и жители с удовольствием пользуются бесплатным интернетом.

В поселке Торгили Нижнетавдинского района, по словам главы Любови Дежневой, проживает много молодежи, студентов и школьников — тем, кому интернет нужен в первую очередь. А сотрудники местной администрации пользуются электронным документооборотом.