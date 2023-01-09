Ялуторовский острог за год принял около 157 тысяч посетителей и испек 105 метровых блинов

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Сотрудники Ялуторовского острога за 2022 год приняли 156 961 посетителя, провели 318 мастер-классов, более 1 300 раз организовали для гостей "Сибирский карнавал", рассказала руководитель коллектива Нина Бешенцева.

Помимо экскурсий по выставкам, мастер-классов посетители в остроге снимали музыкальные клипы, проводили кастинг для съемок в кино, 4 раза регистрировали брак. За это врем в остроге выпекли и съели 105 метровых блинов.

Помимо жителей Тюменской области, в остроге побывали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Удмуртии, Воронежа, Ярославля, Перми, Серова, Екатеринбурга, Башкирии, Челябинска, Шадринска, Казани, Новосибирска, Нижнего Тагила, Омска, Казахстана, Сочи, Самары, Кемерово, Кургана, Нижневартовска, Сургута.

К наиболее значимым событиям в жизни острога Нина Бешенцева отнесла первый гастрономический фестиваль "Варенье" и конкурс творчества и красоты "Сударушка", новые этнографические маршруты, победу четырех проектов в Национальной премии Russian Event Awards, выход в финал конкурса "Туристический сувенир" и Национальной премии "Маршрут года", новое арт-пространство "Посад мастеров", сотрудничество с туроператорами Снежинска, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Челябинска, Удмуртии и музеем Ишима, участие в международных туристических выставках и в передачах о туризме для телеканалов РЕН-ТВ, Пятница и 1 канала.