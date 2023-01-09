В МВД Казахстана рассказали о туристах и мигрантах из РФ

В 2022 году в Казахстан въехало 5,61 млн иностранцев, на первом месте иммигранты из РФ – 2,9 млн человек, в декабре в республики временно находились 650 тыс. иностранцев, 90% из стран СНГ, в том числе России, почти 6 млн иностранцев за год выехало из страны, сообщается на сайте Комитета миграционной службы МВД Казахстана.

И.о. председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков отметил, что россияне традиционно наиболее частые гости в Казахстане, их основной приток приходится на летние месяцы: за турсезон страна приняла 1,2 млн россиян, самым пиковым был июль - более 485 тысяч.

"В сентябре въехало 406 000 россиян, причем большая часть с 21 по 30 сентября, в силу известных причин. Если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла около порядка 8-9 тысяч в день, то в эти дни среднесуточный приток россиян достигал до 30 000 человек в день. ... Пограничная и миграционная службы обеспечили бесперебойный режим работы", - сообщил Аслан Аталыков.

По словам Аталыкова, с 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян стабилизировалось, сейчас не превышает 6-7 тысяч в день, небольшая динамика роста наблюдается каждые выходные- приезжают за покупками.

Казахстан использовали как транзитную площадку с 21 сентября для выезда в другие страны 205 тысяч граждан России: в Узбекистан выехало 47 тысяч россиян, в Киргизию – 46, Турцию – 37, в ОАЭ – 19 тысяч граждан РФ.

С 21 сентября от россиян принято 3 578 заявок на постоянное проживание и 965 на гражданство. "На сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 000. Из них получили разрешения на временное проживание 36 000. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашел работу, ведет бизнес, остались на учебе", - сообщил данные на 21 декабря Аслан Аталыков.