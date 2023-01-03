Большинство россиян в новогодние праздники остались дома

59% россиян новогодние праздники планируют отдыхать дома, еще 12% подрабатывают, а 11% заняты на своей основной работе, в поездки по России отправились 10%, 4% - за рубеж, остальные затруднились ответить, пишет служба исследований hh.ru по итогам опроса соискателей работы.

Подрабатывать в каникулы чаще всех намереваются маркетологи (17%), а также рабочий персонал и представители сферы образования (по 16%), а трудиться на основной работе – представители сферы транспорта (23%) и туризма (20%). Путешествовать по стране в январские праздники чаще всех будут работники образования (18%), а отдыхать за границей – представители туристической индустрии (10%).

Среди тех, кто будет проводить каникулы в путешествии по России, большинство собираются поехать в Москву (16%), Санкт-Петербург (11%), Московскую область (10%) и Краснодарский край (7%). По 3% планируют совершить путешествие в Татарстан, Свердловскую и Челябинскую области.