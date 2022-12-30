Госпрограмма развития АПК в Тюменской области в 2023 году получит 4 млрд рублей

Объем финансирования региональной госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2023 год составит около 4 млрд рублей, в том числе 580 млн рублей – из федерального бюджета, сообщает информационный центра правительства ТО.

В рамках госпрограммы субсидируется покупка сельхозтехники, оборудования, удобрений и семян, финансируются научные разработки, осуществляется поддержка животноводства и растениеводства.

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется в регионе с 2021 года. Из областного бюджета профинансируют в будущем году 4 агростартапа, 32 субъекта малого и среднего бизнеса получат господдержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств в сфере АПК (в 2022 году их было 28), сообщи замгубернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.