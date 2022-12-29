Льготную ипотеку в РФ продлили до июля 2024 года, а семейную сделали доступнее

Действие льготной ипотеки продлено до 1 июля 2024 года по ставке до 8%, условия семейной ипотеки расширены, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

"Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такую ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года", - отмечается в сообщении.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в регионах 6 млн рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей.

Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.