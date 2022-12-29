Тюменские парковки в новогодние праздники будут бесплатными

В центре города действует 13 платных парковочных зон, в выходные и праздничные дни они переводятся на бесплатный режим, поэтому с с 31 декабря по 8 января включительно тюменцы смогут ими пользоваться бесплатно.

"В дни бесплатной парковки нельзя занимать места со знаками "Инвалид". Парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и соблюдайте правила пользования парковками", - отмечают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 9 января все городские паркинги будут работать в обычном платном режиме. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22.