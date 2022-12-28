Практики двух тюменских вузов по трудоустройству выпускников вошли в число лучших в РФ

Практика по сопровождению выпускников от Тюменского государственного медуниверситета и практика Тюменского индустриального университета по сохранению кадрового потенциала региона вошли в число лучших по итогам Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.

Для участия в конкурсе было подано 926 заявок от 574 участников из 73 субъектов Российской Федерации. Всего лауреатами в 11 номинациях стали 113 практик различного масштаба от 79 организаций из 42 регионов, в том числе из Тюменской области. Лучшие опубликованы здесь.

Конкурс входит в план мероприятий по реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Организатор конкурса – Министерство труда и социальной защиты РФ, соорганизаторы – Минпросвещения РФ, Национальное агентство развития квалификаций, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство развития навыков и профессий.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова: