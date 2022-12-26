Повара на колесах накормят тюменцев в Рождество на Цветном бульваре

Участники популярного телевизионного шоу "Повара на колесах" в субботу, 7 января, будут работать в Тюмени. Фирменный фудтрак с шеф-поваром Modus Андреем Ждановым и шеф-поваром ресторана Центрального дома литераторов (отмеченный гидом Michelin) Федором Вериным появится на Цветном бульваре. К ним присоединится бренд-шеф Тюменской области Давид Хачатрян.

Фудтрак станет гастрономическим центром столичной кухни, где первые пришедшие на площадку смогут продегустировать созданные знаменитыми поварами блюда.

"Звездные шеф-повара из Москвы приготовят свои авторские блюда, как в лучших ресторанах Москвы, а бренд-шеф Тюменской области угостит посетителей блюдом с сибирским колоритом", - отмечают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Дегустация блюд московской кухни будут организована с 12:00 до 13:00, с 17:00 до 18:00 — дегустация блюд московской кухни и блюда от местного шефа. Поучаствовать в дегустации может любой желающий.