Носки, сувениры, пижамы и тапки возглавили антирейтинг новогодних подарков в России

Антирейтинг неудачных новогодних подарков по-прежнему возглавляют носки и сувениры, к такому выводу пришли в SuperJob после опроса 1,6 тыс. жителей разных регионов РФ.

В компании отмечают, что за год россияне стали более придирчиво относиться к получаемым подаркам: выросло число недовольных такими презентами как магниты, свечи, конфеты и духи.

Носки, пижама, тапочки и тому подобное чаще других не нравятся адресатам: о том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 7% россиян.

Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки.

По 5% опрошенных огорчились, получив в подарок сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья и т. п.

В антирейтинг неудачных новогодних подарков вошли также кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь.

Еще 8% рассказали о других подарках, которые их отнюдь не порадовали: в их числе весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны и т. д.

Носки, белье и тапочки в качестве презента чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — у женщин. В целом же тех, кто относится к новогодним подаркам некритично, больше среди представительниц прекрасного пола (36% против 31% среди мужчин).

О том, что он никогда не получал плохих подарков, сообщил каждый третий россиянин (34%), а 18% признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день. Каждый двадцатый респондент заметил, что хуже всего в Новый год чувствовать себя одиноким или получить плохую весть.