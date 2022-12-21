Тюменский АПК лидирует в УрФО по урожайности овощей, картофеля и хлеба

Предварительные итоги года подводят в отраслях сельского хозяйства Тюменской области, по оперативным данным в Уральском федеральном округе Тюменская область на первом месте по урожайности картофеля, овощей и вместе со Свердловской областью - по урожайности зерновых и зернобобовых культур.

Также наш регион занимает первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий в расчете на душу населения. По производству скота и птицы на убой (в живом весе) и производству яиц - пока второе место в УрФО.

За 9 месяцев 2022 в регионе произведено продукции сельского хозяйства на 70,0 млрд. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2022 года составил 113,1% к уровню аналогичного периода 2021 года. Итоги озвучены на совещании с руководителями органов АПК муниципальных районов и городских округов стартовало в эти минуты в администрации Заводоуковского городского округа, сообщает департамент АПК.