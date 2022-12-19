Южные аэропорты РФ остаются закрытыми до 27 декабря

Временное ограничение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту продлено до 27 декабря, сообщает Росавиация.

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