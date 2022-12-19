На уборке улиц Тюмени задействовано свыше 600 единиц техники

Более 36 тысяч кубометров снега вывезли за минувшие сутки с улиц Тюмени, сначала декабря в городе выпало 24 мм снега - 92% месячной нормы осадков.

"Только за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега составил 5 мм. В соответствии с погодными условиями в городе проводятся необходимые регламентные дорожные работы", - сообщают в администрации города.

С началом снегопада было организовано сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, наземным и надземным пешеходным переходам.

Днем 19 декабря на улицы Тюмени для ликвидации последствий снегопада вышло 672 единицы техники: 97 комбинированных дорожных машин, 143 трактора, 124 погрузчика, 237 самосвалов. Дорожную сеть протяженностью более 1100 километров сегодня обслуживают 626 рабочих.