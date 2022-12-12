Тюменцы приглашают москвичей в "Зарядье" на "Сибирские каникулы"

Дни Тюменской области пройдут в московском парке "Зарядье": с 16 по 18 декабря жителей и гостей столицы ждут "Сибирские каникулы" с интерактивной программой, креативными экспозициями, историческими экскурсами и розыгрышем призов от туристического бренда Visit Tyumen. Кроме того, запланирована деловая сессия с представителями туристической отрасли Москвы, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Накануне запуска "Сибирских каникул", 15 декабря, в концертном зале "Зарядья" состоится концерт Тюменского филармонического оркестра под управлением дирижера Юрия Медяника.

С 16 по 18 декабря посетители парка смогут поучаствовать в ставшей уже традиционной акции "Новогоднее такси Visit Tyumen". У всех желающих будет возможность прокатиться вокруг Кремля на одном из двух брендированных автомобилей, отвечая на вопросы о Тюменской области. За правильные ответы будут начисляться баллы, которые можно обменять на имиджевые подарки от туристического бренда региона, а также туры в Тюмень и авиабилеты в Тобольск.

На протяжении трех дней на территории "Зарядья" можно будет сфотографироваться в креативных фотозонах, посвященных туристическим брендам региона: знаменитым тюменскими махровым коврам, деревянным наличникам с объемной резьбой, жизни и деятельности великого ученого Дмитрия Менделеева. А также прогуляться вместе с тюменскими купчихами, которые расскажут об истории Сибири, поделятся интересными фактами о Тюмени и посоветуют, что посетить, путешествуя по столице термальных вод и древней столице Сибири.

Здесь же, в Туристско-информационном центре, можно спланировать маршрут, узнать об актуальных турах в регион, приобрести сувениры и угоститься тюменской минералкой.

Делегация Тюменской области презентует представителям туристического сообщества Москвы актуальные маршруты по региону.

Двухстороннее сотрудничество между Москвой и Тюменской областью в туристической сфере позволяет не только обмениваться опытом, но и разрабатывать, продвигать совместные туристические продукты. Создавать качественные доступные услуги, открывать новые направления для туристов разных возрастов и интересов.

В свою очередь тюменцы тоже смогут познакомиться с туристическими предложениями Москвы, узнать о зимних маршрутах и спланировать путешествие в новогоднюю столицу в мобильном Туристско-информационный центре на Цветном бульваре с 25 декабря по 7 января.