Фестиваль ковра впервые проведут в Тюмени

C 15 по 25 декабря в Тюмени пройдет фестиваль ковра, открытие состоится 17 декабря в 15:00 на катке около "Конторы пароходства".

⁣"В рамках фестиваля вы поучаствуете в образовательных, творческих и спортивных мероприятиях. Научитесь создавать изделие самостоятельно, изучите его историю, вспомните как правильно выхлопывать самотканый ковер", - обещают организаторы.

⁣С программой фестиваля можно ознакомиться здесь

⁣Мероприятие организовано правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени. Партнер праздника – Сибирская ковровая фабрика. Идея события – Тюменское агентство развития креативных индустрий.