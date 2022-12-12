Фестиваль ковра впервые проведут в Тюмени

C 15 по 25 декабря в Тюмени пройдет фестиваль ковра, открытие состоится 17 декабря в 15:00 на катке около "Конторы пароходства".
"В рамках фестиваля вы поучаствуете в образовательных, творческих и спортивных мероприятиях. Научитесь создавать изделие самостоятельно, изучите его историю, вспомните как правильно выхлопывать самотканый ковер", - обещают организаторы.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь
Мероприятие организовано правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени. Партнер праздника – Сибирская ковровая фабрика. Идея события – Тюменское агентство развития креативных индустрий.
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