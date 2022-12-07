Банковские услуги стали доступнее жителям тюменских деревень

Губернатор Александр Моор и представители Банка России обсудили экономическую ситуацию в регионе, развитие банковского сектора, реализацию проекта по повышению доступности платежных услуг и региональную программу повышения финансовой грамотности.

В 2022 году в два раза выросли объемы выдачи кредитов предприятиям нефинансового сектора, большая часть выданного объема приходится на предприятия нефтехимии. Восстановлению кредитной активности бизнеса способствовали снижение процентных ставок (с 17,6% в марте до 9,2% в сентябре по рублевым краткосрочным кредитам) вследствие снижения ключевой ставки Банка России, а также льготные госпрограммы для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, рассказала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Среди приоритетных направлений работы Елена Никитина выделила повышение доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах.

"В Тюменской области реализуется региональный проект по повышению доступности финансовых услуг в сельской местности, в малонаселенных и труднодоступных территориях, создана межведомственная рабочая группа, в которую входят представители органов власти, банковского сообщества, "Почты России". Мы работаем над тем, чтобы каждый житель области, представитель бизнеса имел возможность в любое время и в любом месте получить необходимые финансовые услуги, грамотно ими воспользоваться", – сообщила Елена Никитина.

Например, стал доступен кэшаут, позволяющий снимать наличные с карты прямо в магазинах и на АЗС, что особенно актуально в деревнях, где нет банкоматов и офисов банков.

Александр Моор поблагодарил руководство Отделения Банка России по Тюменской области за активное участие в работе штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Это позволяет оперативно доводить до представителей органов власти и бизнес-сообщества информацию о состоянии финансового сектора, принимаемых Банком России мерах поддержки финансового рынка и ходе их реализации, отметил губернатор.

На встрече присутствовали заместитель председателя Центрального банка России Руслан Вестеровский, начальник Уральского главного управления Центрального банка России Рустэм Марданов, управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка России Елена Никитина, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.