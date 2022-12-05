Победителям "Амбиликса" вручили в Тюмени денежные сертификаты

Директор департруда Александр Сидоров вручил победителям Национального чемпионата "Абилимпикс" именные денежные сертификаты, мероприятие прошло при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей".

С федеральных соревнований Тюменской области привезла 16 медалей разного достоинства — это наибольший показатель за шестилетнюю историю участия тюменской команды.

Сертификаты получили 11 тюменцев, занявших первые три места в Национальном чемпионате "Абилимпикс" по основным компетенциям. За 1 место - 100 000 рублей, 2 место - 75 000 рублей, за 3 - 50 000 рублей. Использовать сертификаты можно на оплату допобразования и на приобретение технических средств реабилитации.

Победители Национального чемпионата "Абилимпикс" по допкомпетенциям получили сертификаты проекта "Больше, чем путешествие". Эти сертификаты можно использовать для путешествия по регионам России.