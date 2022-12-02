ЯНАО предложит Росрыболовству меры по восстановлению популяции ценных видов рыб

На Ямале усилят работу с Росрыболовством для восстановления популяции ценных сиговых видов рыб.

Этот вопрос имеет не только экономическое, но и социальное значение. Ведь добыча рыбы является основой традиционного образа жизни для коренных народов Севера. Об этом в ходе совещания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Между тем, несмотря на полный запрет вылова этих видов рыб, популяция продолжает сокращаться. Об этой проблеме рассказал ямальский ученый Павел Орехов на встрече II Конгресса молодых ученых. Накануне она прошла в Сочи под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ученый отметил, что эффективному восстановлению сиговых рыб препятствуют существующие приказы Росрыболовства. Президент поручил ему проработать вопрос с профильным ведомством, чтобы пересмотреть нормативы по выпуску молоди сиговых.

В свою очередь, Дмитрий Артюхов пообещал, что в ближайшее время начнется тесная работа региона с Росрыболовством. По его словам, это позволит существенно поменять политику защиты ценных видов рыб на Ямале.

На Ямале большое внимание уделяют восстановлению популяции сиговых. Свой вклад в работу внесло научно-производственное объединение "Собский рыбоводный завод", созданное в округе в 2017 году. За время работы предприятия в водоемы Ямала было выпущено более 110 миллионов штук молоди ценных видов сиговых рыб, ― в основном муксуна и чира.

В 2022 году по инициативе правительства региона в округе был впервые запущен масштабный научный проект по изучению состояния сиговых видов рыб. Также Ямал примет участие в разработке долгосрочной комплексной программы, которая объединит работу федеральных структур и трех регионов – ЯНАО, Югры, Томской области.