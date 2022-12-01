Работодателям напоминают об информировании службы занятости о кадрах

Работодатели обязаны своевременно представлять в службу занятости сведения, касающиеся изменений штатной численности и деятельности компании. Данная обязанность регламентирована постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2012 № 396-п "Об утверждении Положения о предоставлении работодателями сведений в органы службы занятости населения Тюменской области".

Сведения представляются одним из следующих способов по выбору:

а) посредством размещения на портале "Работа России" или в информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

б) непосредственно в центр занятости населения либо его отделение в виде почтового отправления с описью вложения, либо в форме электронных документов на электронную почту учреждения.

Для работодателей, впервые зарегистрировавшихся на единой цифровой платформе "Работа России", подготовлены обучающие видео по настройке личного кабинета и способах представления отчетности.