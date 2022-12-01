На первой пешеходной улице в Тюмени 1 декабря откроется торговля

В первый день зимы на пешеходной улице Дзержинского с 14:00 начнет работать ярмарка-выставка, где тюменские ремесленники представят уникальные товары, сообщает администрация города.

Вязаные игрушки, текстильные и стеклянные изделия, рождественские венки и многое другое сделаны тюменскими мастерами специально для этого события. Будет представлен и новогодний ассортимент.

Ярмарка на улице Дзержинского – это отличный повод прогуляться по центру Тюмени, выбрать неординарные подарки друзьям и близким.

"Мы видим, что народных умельцев не становится меньше. Наоборот, появляются новые. Хорошо, что в нашем городе "Гильдия ремёсел" имеет возможность в течение года использовать арт-пространства, а также сотрудничать с музеями. Очень интересный опыт был в ЦУМе, когда 20 наших мастеров принимали участие в открытии целого музейного пространства, связанного с историей тюменской торговли", – рассказала руководитель тюменской "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

Показать свои навыки наши земляки-ремесленники могут не только на выставках, но и на различных мастер-классах и мастер-шоу для детей и взрослых.

По словам гендиректора ЦУМа Юлии Глазуновой, горожан всегда интересовали тайны мастерства. Стоит учитывать и то, что сегодня мастера – хранители старых традиций. Поэтому используется любая возможность объединить их с помощью подобных площадок.