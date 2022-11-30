В югорской древесине обнаружили елового усача

Малого черноголового усача Monochamus sutor Linnaeus обнаружили сотрудники тюменской испытательной фитосанитарной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в партии лесоматериалов, предназначенной для вывоза из Югры в регионы России.

"В ходе проведения энтомологического исследования специалистами отдела карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки была установлена принадлежность обнаруженных вредителей к карантинному виду. Малый черный еловый усач представляет серьезную угрозу. Обгрызая молодые сосновые ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. Дерево – гибнет. Чаще всего самки откладывают яйца в срубленные деревья, что ухудшает качество стройматериалов", - отмечают в Управлении Росельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.