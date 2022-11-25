Более 1 млрд рублей Тюменская область вложила в развитие первичной медпомощи на селе

Более 1 млрд рублей вложили в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи в 2022 году, особое внимание - селу, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

Ведется капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. Активно обновляется материально-техническая база учреждений первичного звена здравоохранения. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.

Завершается строительство поликлиники в селе Каскара.

Заменят на современные модульные здания 2 ФАПа в Ишимское районе и 7 врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах.

В апреле 2022 года после реконструкции открылась поликлиника в Ялуторовске.