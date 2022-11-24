Моор: система госуправления в Тюменской области адаптирована к новой реальности

За три последний года в Тюменской области существенно изменилась работа госорганов, их взаимодействие стало более эффективным, повысилась оперативность, многие бюрократические проволочки исключены, что важно для сохранения социального и экономического благополучия региона, сообщил губернатор Александр Моор.

В частности, в регионе создаются межведомственные региональные штабы, объединяющие все уровни управления, в зависимости от решаемых задач. Активно используется опыт создания постоянных и временных рабочих органов. Используются инструменты сохранения экономики как разового или действующего определенный период мер поддержки. Осуществляются дополнительные меры социальной поддержки граждан.

Александр Моор: "В период пандемии порядка 250 тысяч жителей области получили меры поддержки на сумму более 1,5 млрд рублей. Во время лесных и ландшафтных пожаров было выделено более 65 млн рублей для помощи пострадавшим. Таким же образом мы действуем сейчас, оказывая разовую поддержку в размере 100 000 рублей мобилизованным жителям Тюменской области и нашим землякам, поступившим на службу в именные подразделения".