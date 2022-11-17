Племенной репродуктор индейки в ближайшее время откроют в Исетском районе

Племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год в ближайшее время запустят в Исетском районе, об этом в эфире ЦУР Тюменской области рассказал замгубернатора Владимир Чейметов.

Соглашение о намерениях, предусматривающее реализацию в данного проекта Группа компаний "Дамате", правительство Тюменской области и АО "Россельхозбанк" подписали в июле 2020 года. Тогда объем инвестиций оценивался в 4,8 млрд рублей. Предполагалось, что объект будет состоять из 10 птицеводческих площадок (пять для ремонтного молодняка, пять для родительского стада), рассчитанных на единовременную посадку 137,5 тысячи голов птицы. Первый камень под будущее производство заложили в сентябре 2021 года.

"Буквально на днях будет официальное открытие. Объем инвестиций - 5,5 миллиарда рублей. Запуск репродуктора позволит в десять раз сократить импорт в Российскую Федерацию инкубационного яйца", - рассказал Владмир Чейметов.