Работодатели региона могут получить субсидию при трудоустройстве работника

В условиях оптимизации ресурсов и высокой конкуренции работодатели Тюменской области могут выгодно воспользоваться мерой поддержки по частичной компенсации затрат на оплату труда работников.

Компенсация предоставляется из Фонда социального страхования по истечении 1, 3 и 6 месяцев работы вновь принятого сотрудника. Размер компенсации складывается из величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Таким образом, при трудоустройстве одного работника работодатель за полгода может получить 3 выплаты на компенсацию заработной платы работнику общей суммой порядка 68 тыс. рублей.

Одним из условий предоставления выплат является трудоустройство на полный рабочий день граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, из числа:

- молодежи в возрасте от 16 до 30 лет включительно;

- безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году по причине сокращения штата или ликвидации организации (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;

- граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, получивших удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора персонала через портал "Работа России". Через месяц после трудоустройства работника по направлению центра занятости нужно направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно с помощью системы "Соцстрах".

За консультацией можно обратиться в любое отделение кадрового центра "Работа России" Тюменской области.