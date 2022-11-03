Экодом "Гудвин" за неделю работы принял полтысячи гостей

Просветительская площадка открыла в Тюмени двери для посетителей 27 октября. За пять рабочих дней вдохновиться новым общественным пространством, поговорить об экологии, посетить мастерскую ресайклинга и просто сдать вторичное сырье на переработку пришли более 500 человек.

"Каждого посетителя мы приглашаем познакомиться с новым экопространством, рассказываем о концепции экодома, мероприятиях, которые проводим, приглашаем на лекции и мастер-классы, показываем нашу совместную с СИБУРом мастерскую, работа которой понятно и интересна как взрослым, так и юным гостям. Желающие приносят вторичное сырье. Из самых популярных фракций - картон, бумага, пэт-бутылки, флаконы от бытовой химии", - рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В компании отметили, что принимают чистые крышечки, цветные пакеты и "пупырчатую" пленку. Всем этим материалам на мастер-классах дают вторую жизнь в виде брелоков, планшетов для бумаги, папок для документов и кардхолдеров. Индивидуальный сувенир для себя или в подарок может сделать любой желающий сразу применяя на практике новые полученные знания.

В праздничный и выходные дни по всем вопросам потребители могут обращаться на единую горячую линию ежедневно с 7 до 22 часов по номеру 8-800-250-73-26.