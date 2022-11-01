В тюменском правительстве обсудили зарплаты работников торговли, общепита и пищевой промышленности

Заседание областной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений 31 провел замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В заседании комиссии приняли участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, государственных внебюджетных фондов, правоохранительных органов, прокуратуры и организаций Тюменской области.

В ходе заседания участники рассмотрели вопрос об уровне заработной платы и динамике её изменения в организациях торговли, пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тюменской области Светлана Шимановская проинформировала о государственных гарантиях по оплате труда работников и проводимом федеральном государственном контроле (надзоре) за их соблюдением.

Кроме того, на заседании комиссии рассмотрена информация о наличии признаков "серой" заработной платы на предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным, межмуниципальным (региональным) маршрутам Тюменской области. По итогам рассмотрения членами комиссии принято решение создать временную рабочую группу для выработки предложений по снижению теневой занятости и скрытых форм оплаты труда в данной отрасли экономики.