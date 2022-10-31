В Вагайском районе построят школу с детсадом

В селе Казанское Вагайского района построят двухэтажную школу на 150 мест с детсадом на 32 ребенка, плановый срок сдачи - лето 2024 года, сообщает ГУС ТО.

На минувшей неделе заключен Госконтракт на строительство школы с дошкольным отделением заключен на прошлой неделе. На площади почти 8 тысяч кв. метров разместятся учебные кабинеты, кабинет робототехники и легостроения, художественная мастерская живописи и рисования, библиотека, физкультурный и актовый залы, медицинский блок и столовая.

На данный момент в Тюменской области строятся 14 новых школ.