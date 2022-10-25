Обеспеченность ИТ кадрами обсудили на форуме "Инфотех"

В рамках цифрового форума "Инфотех" состоялся круглый стол на тему: "Обеспеченность ИТ-кадрами: сценарии развития". На площадке состоялся диалог бизнес-структур, образовательных организаций и исполнительных органов государственной власти Тюменской области.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, рассказал о ситуации на рынке труда в ИТ-сфере и поделился способами обеспечения кадровой потребности.

Так, в целях своевременного удовлетворения кадровой потребности работодателей, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на профориентацию и обучение, в том числе по ИТ-специальностям.

В частности, мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в указанной сфере организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости". При этом для граждан данное обучение организуется совершенно бесплатно.

Участники проекта сами выбирают направление обучения из широкого перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы, относящиеся к сфере ИТ.

В 2022 году уже 258 человек приступили к обучению по указанным программам.

Также в нашем регионе уже много лет развиваются конкурсы профессионального мастерства "Молодые профессионалы" и "Абилимпикс". Тюменские участники не раз становились победителями и призерами национальных, европейских и мировых соревнований в ИТ-компетенциях.

"Мы понимаем, что айтишников нужно учить и готовить уже со школы. Всегда в рамках конкурсов мы особое внимание уделяем компетенциям в ИТ-сфере. Так, в 2022 году мы впервые в рамках регионального чемпионата "Абилимпикс" провели соревнования для наших самых юных конкурсантов (10-12 лет) по компетенции "Промышленная робототехника", - подчеркнул Александр Анатольевич.

Последние годы показали, насколько актуальна ИТ-сфера и насколько важно обеспечивать развитие общества в данном направлении. Поэтому органы службы занятости, несомненно, продолжат работу в данном направлении.