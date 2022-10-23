Тюменцам рассказали, стоит ли делать ошиповку зимних шин

Некоторые автовладельцы вместо покупки новой зимней резины решают продлить жизнь старым колесам, воспользовавшись услугой ошиповки, "АиФ – Тюмень" узнало у экспертов, насколько эффективен такой вариант.

"Продаются специальные шины, у которых на протекторе уже есть предварительные отверстия. Но если их нет, лучше если автовладелец заранее нанесет метки на шины. Мастер уже точно будет знать, куда именно нужно добавить шипы. Сделать метки можно мелом или белым маркером", – пояснил Андрей Юрицкий, один из владельцев тюменской СТО.

В зависимости от диаметра колеса шипов на одном колесо должно быть от 100 до 180 штук. Ценовая политика тоже разная. В среднем, один шип обойдется в шиномонтажной мастерской в 16 рублей. В итоге чтобы сделать ошиповку четырех колес водитель может потратить около 11,5 тысяч рублей, если мастер добавит 180 шипов в протекторы.

"Если человек сомневается, делать ошиповку всего колеса или нет, можно попробовать колеса дошиповать, т. е. просто добавить недостающие элементы. Надо понимать, что делать такую процедуру стоит заранее. Идеально, летом, конечно. После ошиповки или дошиповки первые дни нужно ездить аккуратно, пока шипы будут обкатываться", – уточнил Андрей.

По словам мастера, услуга пользуется спросом. Правда, автовладельцы по-прежнему предпочитают покупать готовые комплекты резины с шипами. Так для многих привычнее.